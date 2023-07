Maria Pia Ammirati | «Un Professore 2 sarà meno frenato sull’omosessualità»

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 31 luglio 2023) Nicolas Maupas e Damiano Gavino - UnLa seconda stagione di Un, in onda su Rai1 a partire da novembre,frenata” sulla tematica dell’omosessualità. Parola diPia, direttrice di Rai Fiction. Intervenuta al Marateale, la donna si è lasciata andare ad una ‘piccola’ anticipazione riguardante i prossimi episodi della fiction. “Dal mio punto di vista ci dev’essere un’attenzione sempre maggiore a questi temi. Quando si ha questa maggiore attenzione? Quando andiamo a scrivere di questi temi; quando stiamo a scrivere i personaggi; noi siamo attentissimi a come costruiamo i personaggi. I personaggi non possono più essere monodimensionali“ ha accennato lasulle prossime tematiche delle fiction Rai, tra cui spunta anche ...