Maria Grazia Cucinotta piange la morte di Sabrina Giambartolomei a 50 anni | “Lasci un vuoto infinito”

(Di lunedì 31 luglio 2023) Una foto insieme e una didascalia su Instagram. È questo il modo cheha scelto per salutare l’amica, venuta a mancare pochi giorni fa. “Ho aspettato che ti svegliassi e tutto ricominciasse tra le tue risate e gli abbracci dove ritornavi bambina e io ti stringevo forte… Invece hai continuato il tuo viaggio fuori da questo mondo dovetutti con unamore mio amica del cuore. Tvb per sempre”, queste sono le parole dell’attrice, a corredo di una foto dove le due si stringono in un abbraccio., produttrice e organizzatrice di eventi, si è spenta il 29 luglio 2023 all’ospedale Sant’Andrea di Roma mentre era ...

... quale tempo di preghiera, di testimonianza, di catechesi e di festa sotto lo sguardo di. Nel ... cittadina poco distante da Lisbona, dove sperimentiamo ladi poter partecipare agli ...La fretta didi mettersi in cammino per servire e aiutare gli altri, è la reazione gioiosa alladello Spirito Santo. "Riapre per tutti, e specialmente per voi, giovani come lei, la ......degli indifferenti e la solitudine sacra dei sensibili e si accorge commossa di tutta la... accompagnato dalla prefettaRosaria Laganà, ha individuato il punto d'incontro tra la ...

Maria Grazia Cucinotta, morta a 50 anni la migliore amica Sabrina Giambartolomei: «Lasci un vuoto infinito» ilmessaggero.it

DISCLAIMER: i soggetti citati possono chiedere la rimozione o la rettifica delle informazioni pubblicate. Le immagini sono prese dal web, valutate di pubblico dominio. Chiunque avesse qualcosa in ...Maria Grazia Cucinotta sta vivendo un terribile lutto: l'attrice ha perso la migliore amica Sabrina, morta a soli 50 anni per colpa di una malattia improvvisa.