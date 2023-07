Marano | pusher carbonizzato in auto | l’assassino era un suo cliente

C'è un indagato per la morte di Vincenzo Iannone, ildi 47 anni ritrovato carbonizzato in un'auto lo scorso 16 luglio nella zona collinare didi Napoli. All'uomo, i carabinieri e la Direzione distrettuale antimafia contestano i reati di ...C'è un indagato per la morte di Vincenzo Iannone, ildi 47 anni ritrovato carbonizzato in un'auto lo scorso 16 luglio nella zona collinare didi Napoli. All'uomo, i carabinieri e la Direzione distrettuale antimafia contestano i reati di ...SUL PANARO (Modena) - I carabinieri hanno arrestato una barista 37enne disul Panaro sorpresa a cedere una dose di cocaina ad un cliente 57enne per 40 euro. I militari,...un20nne ...

Marano di Napoli, c'è un indagato per la tragica morte di Vincenzo Iannone: l'uomo è stato perquisito dagli agenti di Polizia. All'uomo, i carabinieri e la Direzione distrettuale antimafia contestano i reati di omicidio aggravato dalle modalità mafiose e distruzione di cadavere ...