Manchester United | accordo miliardario decennale con Adidas

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ilrinnova la sponsorship concon un valore di un miliardo di dollari La partenrship traproseguirà per altri 10 anni e con un ricco ritocco per i Red Devils. Secondo quanto riportato dal Washington Post, il nuovosu basefarà entrare nelle casse degli inglesi un miliardo di dollari. «– commenta l’ad di, Bjorn Gulden – sono due dei marchi più importanti nel calcio internazionale ed è molto naturale per noi continuare la nostra collaborazione».

NEVADA (STATI UNITI) - Nervi tesi al. Non solo quanto successo tra Onana e Maguire , ma anche il tecnico ten Hag ha perso le staffe contro uno dei giocatori più giovani del club, arrivando a sostituirlo già al 36' ...Scott Olson/Getty Images/AFP (Photo by SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) Ilha rinnovato l'accordo con Adidas come sponsor tecnico. A partire dal 2024,...Un altro k.o. per ila Las Vegas, battuto dal Borussia Dortmund per 3 - 2 dopo aver perso in precedenza con Wrexham e Real Madrid. La squadra di ten Hag è passata in vantaggio con un gran gol di Diogo ...

Il gioiello inglese, classe 2004, è stato sostituito subito nell'amichevole pre-campionato contro il Borussia Dortmund: tutti i dettagli ...L’accordo tra Adidas e Red Devils porta nelle casse del club di Old Trafford oltre 1 miliardo di euro per i prossimi dieci anni ...