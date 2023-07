Maltempo a Longare | vento stacca croce dal campanile | finisce sull' auto del parroco

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ilcontinua a imperversare sul Veneto. A causa del forte, lain ferro che sovrasta ildi, in provincia di Vicenza, è crollata colpendo l'parcheggiata del. Il pesante manufatto in ferro fortunatamente non ha ferito nessuno, ma la vettura è semi-distrutta. Mentre laferrea ha riportato solo poche ammaccature. "Vabbè che nostro Signore dice: 'Ognuno prenda la propria', ma non questa però", ha commentato il sacerdote don Paolo Facchin che, in un'intervista al Giornale di Vicenza, ha aggiunto: "Adesso pazienteranno i parrocchiani, che pensano a un 'segno divino', se arrivo in bicicletta qualche minuto in ritardo per la messa nelle varie chiese dell'Unità pastorale". Secondo le ...

Il maltempo continua a imperversare sul Veneto. A causa del forte vento, la croce in ferro che sovrasta il campanile di Longare, in provincia di Vicenza, è crollata colpendo l'auto parcheggiata del ...