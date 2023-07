Malattie neurodegenerative rare | importante scoperta dell’Istituto Mario Negri

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 31 luglio 2023) Uno studio, realizzato dall’Istituto di ricerche farmacologichein collaborazione con l’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e l’Università degli studi dell’Insubria, ha identificato, in modelli sperimentali in vitro, una molecola in grado di bloccare la replicazione dei prioni, le proteine infettive responsabili dimortali, come la malattia di Creutzfeldt-Jakob e il morbo della mucca pazza. La molecola appartiene alla classe delle porfirine e sfrutta un duplice meccanismo d’azione, finora mai descritto, che la rende attiva contro tutti i tipi di prioni ed evita che possano diventare resistenti ai farmaci. Leda prioni (o encefalopatie spongiformi trasmissibili), sonodegenerativedel sistema nervoso ...