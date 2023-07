Malamovida | controlli interforze sul litorale romano nel weekend | arresti e denunce

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 31 luglio 2023) Anzio – Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Anzio-Nettuno unitamente a personale del Reparto Mobile di Roma e agli agenti della Polizia locale di Nettuno, hanno effettuato un ennesimo servizio anti-movida nella località balneare particolarmente vissuta dai turisti, per contrastare il fenomeno dei c.d. reati predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Durante i servizi sono state controllate diverse attività commerciali, curando in particolar modo il contrasto della vendita di alcoolici ai minori, effettuati diversi posti di controllo. Proprio durante un posto di controllo sono stati arrestati 2 uomini italiani di 22 e 17 anni, poiché, alla vista delle pattuglie, si davano alla fuga. A seguito di un breve inseguimento i due sono stati bloccati e trovati in possesso di sostanza stupefacente: 480 grammi di marijuana e 10 grammi di hashish mentre lo scooter sul ...