Ancora sangue sull'asfalto. Ancora un ciclista travolto e ucciso in strada mentre si allenava. La vittima,, aveva soltanto 17 anni ed era quello che si definisce un predestinato. Talento assoluto delle due ruote, di quelli dal futuro assicurato: faceva infatti parte della nazionale ...Tragedia in America. Il 17enne, componente della nazionale statunitense di mountain bike, è stato investito durante un allenamento nei pressi di casa sua , a Boulder (Colorado) e ha perso la vita.si stava ...Ennesima vittima per incidente stradale nel mondo del ciclismo: il giovane campione, 17 anni, è stato investito e ucciso da un'auto mentre pedalava vicino casa a Boulder, in Colorado. Si stava allenando prima di partire per Glasgow, dove, dal 10 agosto prossimo, avrebbe ...

Magnus White, muore a 17 anni, investito da un’auto, il ciclista della Nazionale Usa di mountain bike Corriere della Sera

Magnus White, a rising star in cycling, died in a training incident on Saturday. He was struck and killed by a vehicle. White was only 17.Magnus White si stava preparando per partecipare ai prossimi Mondiali di mountan bike junior: il grave incidente è avvenuto in Colorado, nella città di Boulder ...