(Di lunedì 31 luglio 2023) La cantante, che un mese fa è stata ricoverata per un'infezione che ha fatto temere il peggio per la sua vita, riflette su quanto i suoi sei ragazzi le siano stati vicini nei giorni più difficili: «Quando le cose si sono messe male ci sono stati per me»

celebra il quarantesimo anniversario dall'uscita del suo primo album, '', del 1983 e torna a ballare. Ha infatti pubblicato un nuovo videosocial, un mese dopo essere stata dimessa dall'ospedale. 'L'essere in grado di muovere il mio corpo e ballare anche solo ...Un mese dopo aver tenuto con il fiato sospeso milioni di fan per l'improvviso ricovero in ospedale,torna a ringraziaresocial chi le è stato vicino. Ricoverata per diversi giorni a causa ...Il suo manager Guy Oseary ha confermato la notiziasocial network. 'Sabato 24 giugnoha sviluppato una grave infezione batterica che ha portato a una degenza di diversi giorni in terapia ...

Madonna sui social con i figli dopo la malattia: «L'amore della famiglia è la migliore medicina» Vanity Fair Italia

La cantante, che un mese fa è stata ricoverata per un'infezione che ha fatto temere il peggio per la sua vita, riflette su quanto i suoi sei ragazzi le siano stati vicini nei giorni più difficili: «Qu ...E a proposito dei figli David e Maria Lourdes, ritratti insieme a lei nelle foto pubblicate sul profilo Instagram, Madonna afferma: “Ho visto un lato di loro che non avevo mai visto prima. Ha fatto la ...