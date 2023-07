Madonna ringrazia i suoi figli | Fortunata ad essere viva | l' amore della famiglia e degli amici è la migliore medicina

Poianche gli amici e il suo manager di lunga data, Guy Oseary, per averle regalato una Polaroid 'scattata da Andy Warhol di Keith Haring con indosso una giacca con la faccia di ...approfondimentorassicura i fan con un balletto su Instagram FOTOGALLERY @Getty - @IPA - @Getty - @Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolocon i capelli corti, la cantante ...ha una figlia, Lourdes Leon, con il suo ex marito Carlos Leon, e un figlio, Rocco Ritchie, con il regista Guy Ritchie. È anche madre di quattro figli adottivi: David Banda, Chifundo "Mercy" ...

Madonna ringrazia i figli a un mese dal ricovero: "Fortunata ad ... Adnkronos

A un mese dal grave malore che l’aveva colpita, con un post su Instagram la star parla dei suoi figli. Le indiscrezioni sul testamento che sarebbe stato preparato all’indomani del ricovero in ospedale ...Madonna, 64 anni, ringrazia i suoi figli e in un toccante post scrive: "Ho capito quanto sono fortunata ad essere viva". Un mese dopo il ricovero in terapia intensiva per un'infezione batterica la reg ...