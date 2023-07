Madonna | la foto con i figli a un mese dal ricovero | «Sono fortunata ad essere viva»

'Ho singhiozzato quando ho aperto questo regalo', ha raccontato sui social la popstar che qualche settimana fa era stata ricoverata in ...approfondimentorassicura i fan con un balletto su Instagram FOTOGALLERY @Getty - @IPA - @Getty - @Getty Continua gallery %srimanenti Spettacolocon i capelli corti, la cantante ...Nel post, che presenta unadi lei che abbraccia suo figlio David e un'altra in posa accanto a sua figlia Lourdes,scrive che come madre è facile essere "coinvolti nei bisogni dei tuoi ...

Madonna, le foto con i figli e quel regalo commovente: "Sono fortunata di essere viva" Today.it

A un mese dal grave malore che l’aveva colpita, con un post su Instagram la star parla dei suoi figli. Le indiscrezioni sul testamento che sarebbe stato preparato all’indomani del ricovero in ospedale ...La processione della Vergine del Carmelo sul Tevere con l'arcivescovo Viola e la ghirlanda di fiori abbandonata sotto ponte Mazzini, per il bambino di 16 mesi lanciato nel fiume dal padre, nel 2021. I ...