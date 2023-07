Madonna dopo il ricovero in ospedale | “Qua per finire il mio lavoro | sono guarita”

Leggi su biccy

(Di lunedì 31 luglio 2023)lo scorso mese è stata ricoverata inin fin di vita e la notizia ha ovviamente fatto il giro del mondo, tant’è che pure il virologo Matteo Bassetti ha voluto dire la sua. Oggi la cantante è ufficialmente, sta meglio ed è da tempo tornata a casa dai suoi affetti. Affetti che lei stessa ha voluto ringraziare con un post su Instagram. “L’amore della famiglia e degli amici è la migliore medicina. Un mese fuori dall’e posso riflettere. Come madre puoi davvero farti prendere dai bisogni dei tuoi figli ma quando le cose cambiano i miei figli sipresentati davvero per me. Ho visto un lato di loro che non avevo mai visto prima. Hanno fatto la differenza. Così come l’amore e il sostegno dei miei amici”. La cantante ha poi pubblicato un suo scatto con in mano un dipinto che ...