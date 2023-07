(Di lunedì 31 luglio 2023) Da qualche giorno, dal via dei famosi sms con cui l’Inps ha annunciato a centinaia di migliaia di persone la fine del Reddito di Cittadinanza il Movimento 5 Stelle (soprattutto) il Pd e la Cgil stanno utilizzando a dismisura termini come “tensione”, oppure “lotta” ma anche, citiamo il governatore della Campania, De Luca, “trauma”. L’opposizione quindi da giorni ha scelto di utilizzare la linea della benzina-sul-fuoco riguardo alla fine del sussidio simbolo della politica grillina e che in 4 anni è costato agli italiani più di 30 mld di euro. L’idea è quindi cavalcare la paura, la disperazione di chi resta senza assegno, ingigantendo un po’ il tutto, nella speranza ovviamente di portarsi a casa un po’ di consenso elettorale (linea che alle politiche dello scorso anno aveva pagato qualche dividendo a Conte ed ai ...

Il flop, il fisco della manifestazione e soprattutto della campagna "benzina sul fuoco" di grillini, sinistra ealmeno per oggi è fallita, miseramente. Grillo non si scoraggia e fa sapere ...In Italia 'hanno votato Meloni contro Draghi, come si votava. Ma non è né Thatcher né Mussolini'... Fortunatamente, organismi vecchi come isono riusciti a impadronirsi di queste lotte. E ...Quasi 22mila persone solo in città, 37mila in tutta la Regione, che - annunciano ie i ...sociale che il governo Meloni potrebbe avere innescato" la denuncia del coordinatore regionalee ...

M5S, Pd e sindacati lanciano la rivolta sociale, ma la gente non ci casca Panorama

La prima manifestazione di protesta contro gli stop al reddito di cittadinanza finisce con un fiasco totale per chi sperava nella protesta di piazza ...Questa mattina nel capoluogo campano un sit in sotto la sede dell'Inps. In allerta il Viminale. Conte: "Guerra ideologica. La Commissione d'inchiesta Bullismo istituzionale". La replica di FdI: "Preo ...