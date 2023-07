L’Unesco lancia l’allarme | “Venezia nella lista delle città a rischio” L’ira di Cacciari | “Un ente inutile”

(Di lunedì 31 luglio 2023), patrimonio mondiale dell’umanità dal 1987, potrebbe essere inserita daldei siti in pericolo. In vista della riunione dei 21 Stati membri del Comitato mondiale per il patrimonio dell’organizzazione, gli esperti delpropongono di “iscriveree la sua lagunadel patrimonio mondiale a”, riporta Le Figaro citando un documento pubblicato dall’organizzazione con sede a Parigi.e le preoccupazioni perAl centro della raccomandazione degli esperti, c’è la gestione del turismo di massa, lo sviluppo urbano fatto senza valutazione di impatto, le imbarcazioni a motore e, più?in generale, i problemi ambientali della laguna. Già nel ...

Venezia a rischio black list dall', che'allarme: 'Va inserita ta i patrimoni dell'umanità in pericolo'raccomanda di inserire Venezia nella lista dei Patrimoni dell'umanità in pericolo: 'Il continuo sviluppo, ...C'è una voce, che sta facendo il giro sui social, è quella di Monica Poli, dell'associazione ' Cittadini non distratti ', sentinella anti scippo di Venezia. Mentre'allarme sulla città lagunare indicando tra le cause del declino del centro anche il turismo di massa tra le calli, la signora Monica avverte la folla quando i ladri sono in agguato. ...Venezia dovrebbe essere inserita nella lista dei Patrimoni dell'umanità in pericolo. A richiederlo è statoche ha sottolineato come "il continuo sviluppo, gli impatti dei cambiamenti climatici e del turismo di massa rischiano di provocare cambiamenti irreversibili all'eccezionale valore universale"...