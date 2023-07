“L’ultimo anno di superiori si studi la storia dal 1945 in poi I giovani non conoscono le radici della contemporaneità” La proposta dello storico Oliva

(Di lunedì 31 luglio 2023) “Il problema sono davvero iche non smolto (e spesso non snulla)Guerra Fredda, dell’Italia degli anni di piombo e di tritolo, del perché ci sono una Corea del Nord e una del Sud? O il problema è invece un sistema scolastico dove lain sé è poco in onore, e ancor più non è in onore lacontemporanea? Siamo sinceri: qualsiasi studente ha sentito parlarebattaglia di Canne oconquista delle Gallie, quasi nessuno di Aldo Moro o di piazza Fontana”. L'articolo .

'assegno sarà staccato dopovia formale previsto dall'... Sul tappeto sale'altra sfida. Quella della rimodulazione delle ... a richiamare critiche c'è anche lo slittamento di une tre ...- Tutto regolare dunque Ancora per quest'la Provincia non ... E a loro va comunque il mio grazie, e soprattutto'impegno nel ...cda tenutosi il 24 maggio scorso ha dato risposte chiare: ...E' stata'occasione per presentare al primo cittadinodi attività che ha visto'istituto crescere sia per fatturato (il bilancio verrà chiuso il 31 agosto) sia per progetti, non solo ...