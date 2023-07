Lukaku e il video con il tifoso? Juve | cosa c' è dietro davvero | svelata la farsa

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 31 luglio 2023) Quella di Romeluè una delle saghe più intricanti dell'estate. E intanto Big Rom, domenica, è stato pizzicato da unin cui dice di non essere vicino allantus, un'operazione “che difficilmente si farà”, come ha spiegato. Ma per il Corriere dello Sport quello dell'attaccante del Chelsea è solamente un bluff. Il belga, è già noto, vuole cambiare aria. Dopo il ritorno al Chelsea dall'Inter ha già trovato un accordo con lantus per un triennale da nove milioni a stagione, con opzione per un quarto anno di contratto. Il Chelsea chiede 40 milioni per liberare il giocatore — tratterebbe su di lui solo il prestito con obbligo di riscatto — e Cristiano Giuntoli, atteso a Londra, prova nel frattempo a inserire Dusan Vlahovic, che attende la cessione di Mbappé sperando che il Psg possa poi poi affondare per ...