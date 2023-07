Luca Di Meo morto | addio allo scrittore che fu Wu Ming 3 e Luther Blissett

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 31 luglio 2023) Si è spento nel suo appartamento di Bologna loDi Meo, già ‘Blisset’ e Wu3. A renderlo noto è il blog ‘wufoundation.com’, il collettivo di scrittori bolognesi di cui Di Meo ha fatto parte fino a 15 anni fa e di cui fu uno dei fondatori nel 2000. “Uno di noi – cioè: uno del quartetto che scrisse Q – ‘non c’è più’ in quel senso lì. Anni di lavoro sul confine tra presenza e assenza, sull’esserci senza apparire, poi arriva quel senso lì”, scrive il collettivo nel dare la notizia della scomparsa. “Nella seconda metà dei Novantafu, tra le altre cose,, il cui nome era legione. In quel periodo scrivemmo il romanzo che ci avrebbe cambiato la vita“. “Non aggiungeremo a queste altre parole. Almeno per un bel ...