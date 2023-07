Luca Delfino | il criminologo Lavorino a Notizie com | “Potenziale serial killer | soggetto maledettamente pericoloso”

Leggi su notizie

(Di lunedì 31 luglio 2023) “Capisco perfettamente le preoccupazioni dei cittadini di Prà, ma sono riferite a quello che è successo in passato, ad altri episodi e ad altre evasioni”. Così il legale dioggi ai microfoni di Morning News su Canale 5. “E’ un, un”. Ha commentato invece in esclusiva a.com il notoCarmelo“Io ho sempre parlato solo die per come lo conosco escludo una sua volontà di evadere, ammesso che poi possa riuscirci, perché sta aspettando da diciassette anni di entrare in questa struttura perché vuole tentare di fare un percorso che non è compatibile con un ...