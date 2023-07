Lotito e Sarri | la resa dei conti | quando ci sarà il confronto e tutti i punti sul tavolo

(Di lunedì 31 luglio 2023) Incontro o scontro? È imminente il vertice, potrebbe svolgersi già stasera a Formello. Si sa come cambia velocemente l'agenda del presidente - senatore. Ieri era ancora a Cortina, è ...

Incontro o scontro È imminente il vertice, potrebbe svolgersi già stasera a Formello. Si sa come cambia velocemente l'agenda del presidente - senatore. Ieri era ancora a Cortina, è annunciato a Roma oggi.rientrerà da ...In casa Lazio si attende la decisione di Sow, ma attenzione anche all'incontro tra. E Galliani si è fatto il regalo di ...Commenta per primo Continua a esserci ruggine tra Claudioe Mauriziosul mercato della Lazio. Il tecnico toscano, riporta il Corriere dello Sport , avrebbe bocciato un altro giocatore dopo Lo Celso, Paredes, Cuadrado e Bonucci. Si tratta di Fred ...

Presidente e tecnico della Lazio si vedranno a cena: devono chiarirsi e rilanciare il piano rinforzi. Ecco di cosa parleranno e quali nomi ballano ...Niente più frenate o cambi di programma. C'è da costruire una Lazio da Champions League e soprattutto quella del terzo anno con Sarri. Ad alti livelli il tecnico solo in altri ...