L' oroscopo di agosto

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ed eccoci finalmente ad. Volete sapere come andrà? Proviamo a chiederlo alle stelle… Ariete Occhio alla salute. La maledetta aria condizionata sparata negli ambienti chiusi potrebbe procurarvi degli acciacchi. Girate sempre con un foulard arpionato al collo: se credete che la vostra virilità venga intaccata da un pezzo di cotone legato sotto al mento, forse fareste meglio a chiedervi su cosa si basi la vostra idea di mascolinità. Potendo scegliere, optate per la seta, che dà sempre quella sensazione di leggerezza in più. Come dite, l'ultima volta che siete stati leggeri nella vostra vita eravate nel grembo materno? Lo sappiamo bene cari ariete, maè il mese ideale per buttare a mare tutte le inquietudini. Portate con voi sempre un bel salvagente, caso mai in acqua doveste finire anche voi insieme alle preoccupazioni. Prevenire è meglio ...

Segni 3 e 2 stelle inPaolo Fox domani 12023 Scorpione non essere troppo drastico nelle tue decisioni. Delle volte infatti sei particolarmente polemico nei confronti di chi invece ...L'di Branko per oggi, Luglio 31 2023 Ariete Si apre un periodo molto favorevole per iniziare ... nonostante la calma piatta di questa prima settimana diCancro Siete stufi della ...Domani transita Mercurio nel loro segno quindi quale migliore occasione di questa per fare nuove conoscenzedel 31 luglio e 12023: cosa dicono le stelle e i pianeti Si prosegue con ...

L'oroscopo e le previsioni settimanali dal 7 al 13 agosto, vita sociale: nuovi incontri per Ariete, divertimento per Capricorno ...L' oroscopo della giornata di martedì 1° agosto prevede un inizio di mese migliore per i nativi Acquario, che potranno contare sulla Luna in congiunzione, mentre Gemelli sarà sopraffatto da emozioni i ...