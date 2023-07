Longare Vicenza | la croce del campanile precipita per il maltempo e distrugge l' auto del prete

'Vabbè che nostro Signore dice: 'Ognuno prenda la propria croce'....ma non questa però' ha commentato il sacerdote, don Paolo Facchin, che al Giornale diha aggiunto: 'adesso pazienteranno i ...Il maltempo continua a imperversare sul Veneto. A causa del forte vento, la croce in ferro che sovrasta il campanile di, in provincia di, è crollata colpendo l'auto parcheggiata del parroco. Il pesante manufatto in ferro fortunatamente non ha ferito nessuno, ma la vettura è semi - distrutta. Mentre la ...Il forte maltempo che ha colpito a ripetizione il Veneto ha fatto crollare l'altra notte una grande croce in ferro posta in cima al campanile di). Fortuna ha voluto che il pesante ...

Maltempo sul Vicentino, vento e pioggia. A Longare crolla la croce del campanile e piomba sull'auto del parroco Il Giornale Di Vicenza

