Loki 2 | nel primo trailer si assiste al debutto di Ke Huy Quan nel MCU

(Di lunedì 31 luglio 2023) Il 6 ottobre arriverà sugli schermi di Disney+ la stagione 2 della serie, con star Tom Hiddleston, ecco ile il nuovo poster. Disney+ ha condiviso ile il poster della stagione 2 di, la serie con star Tom Hiddleston in arrivo in streaming il 6 ottobre. Nel video sialdi Ke Huynel MCU nel ruolo di un personaggio che sembra poter aiutare il Dio dell'Inganno e Mobius con gli inspiegabili salti temporali che subisce il protagonista. Nelsi vede anche Kang e si anticipano dei dettagli sulla minaccia che dovrà essere affrontata dai personaggi principali. Il cast dello show La prima stagione diè la serie Marvel Studios più vista su Disney+ e …

...della prima stagione di, che l'uccisione di Colui - Che - Rimane avrebbe portato a conseguenze inimmaginabilmente gravi per la timeline del Marvel Cinematic Universe: la conferma arriva,...Viaggitempo emultiverso, scenografie, azione e tanta ironia., una delle più apprezzate serie del Marvel Cinematic Universe - non a caso la prima ad essere stata rinnovata " torna promettendo una seconda ...Se quello che ho visto è vero, non c'è niente che si frappone tra questo mondo e la totale distruzione", dicetrailer. I nuovi episodi saranno in continuità con gli eventi del finale della ...

Loki sfida i salti temporali nel trailer ufficiale italiano della stagione 2 ComingSoon.it

Disney+ ha diffuso il trailer e il poster della serie Marvel Studios Loki per celebrare l’imminente seconda stagione. La prima stagione di Loki è la serie Marvel Studios più vista su Disney+ e la seco ...Disney+ ha diffuso il trailer e il poster della serie Marvel Studios Loki per celebrare l’imminente seconda stagione.