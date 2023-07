Loki 2 arriva a ottobre e ha un trailer che è uno spasso

(Di lunedì 31 luglio 2023) Data eun fantastico regalo due in uno! Oggi è finalmente uscito il primo spot di**2** e non aspettavamo altro per gustarci il ritorno della serie dedicata al dio dell’inganno interpretato da ormai oltre 10 anni da Tom Hiddlestone. Dopo un viaggio interdimensionale,passa a gettare ancora più caos nel tempo. Ecco che cosa sappiamo sulle nuove puntate: Unche toglie il fiato e una data di uscita che ci fa tirare un sospiro di sollievo Nella prima clip ufficiale della seconda stagionee Mobius fanno di nuovo squadra e si tratta di salvare la distruzione del tempo e distesso. La coppia investigativa, intenta a trovare origini dei problemi tanto quanto le possibili soluzioni, promette - come al solito - molto bene, quasi a confermare che questa è la ...

...termine della prima stagione di, che l'uccisione di Colui - Che - Rimane avrebbe portato a conseguenze inimmaginabilmente gravi per la timeline del Marvel Cinematic Universe: la conferma,...Owen Wilson ha avuto la possibilità di accumulare diverse esperienze in casa Disney: l'ultimasotto forma di film grazie a La casa dei fantasmi , disponibile in sala (in Italia) a fine ...il...... in cui un soldato dell'esercito degli Stati Unitipresso una struttura. Una volta lì, ... Nel Marvel Cinematic Universe Kang è apparso in due varianti distinte nella prima stagione die in ...

Loki sfida i salti temporali nel trailer ufficiale italiano della stagione 2 ComingSoon.it

Nel primo trailer ufficiale della seconda stagione di Loki vediamo il Dio dell'Inganno intento a cercare di riparare il danno fatto ...La seconda stagione di "Loki" è in arrivo il 6 ottobre, in esclusiva su Disney+. La prima stagione è stata la serie Marvel Studios più vista sulla poiattaforma e la seconda promette nuove emozioni, ...