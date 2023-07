Lo stop al reddito di Cittadinanza è il segno che lo Stato deve si aiutare ma soprattutto creare lavoro

(Di lunedì 31 luglio 2023) Raramente le promesse vengono rispettate nella politica di oggi. Vincoli economici, elefantiasi burocratica, velocità dei media costringono spesso a marce indietro e deviazioni di rotta. Lo stesso governo Meloni è dovuto scendere spesso a compromessi sul proprio programma e scegliere un approccio graduale per attuare le proprie politiche. È dunque un caso raro e meritevole quello del provvedimento che modifica ildiriconducendo la misura a maggiore morigeratezza e razionalità. Ildiinventato dal Movimento 5 Stelle non ha mai funzionato nella parte dell’inserimento lavorativo, si è pread abusi ein nero, si è trasformato in un mero sussidio che non incentiva alla formazione e al. Andava modificato e così è ...

ROMA Giornata oggi ad alta tensione per la fine deldi cittadinanza comunicata venerdì con un sms a 160 mila famiglie . Previsti sit - in, manifestazioni e proteste. Prefetture allertate a protezione delle sedi Inps e degli operatori, ...... in cui abbraccia la figlia Ginevra e la scritta 'io e te, che affrontiamo il mondo mano nella mano': A Roma l'attende l'opposizione sul piede di guerra per loaldi cittadinanza. ...... il problema è che 'non sono state individuate delle adeguate linee guida' per comunicare ai cittadini cosa fare dopo loal. La posizione è la stessa dei sindaci, a partire da quello di ...

Stop Rdc per migliaia di famiglie. Si temono proteste, allerta a Napoli Sky Tg24

Dal primo settembre parte il “Supporto per la formazione e lavoro” (fascia di età tra 18 e 59 anni). Da gennaio invece c’è l’assegno di inclusione. Requisiti e trattamenti economici ...Il governo Meloni si prepara a un'ondata bollente di rivolte e proteste, alimentata da Pd, M5s e Cgil, dopo lo stop al reddito di cittadinanza ...