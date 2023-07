ll Pil dell’Italia cala nel secondo trimestre a -0 | 3%

(Di lunedì 31 luglio 2023) L’economia italiana ha registrato una flessione dello 0,3% neldel 2023, in netta frenata rispetto ai primi tre mesi dell’anno, quando il Pil era cresciuto dello 0,6% . Lo comunica l’Istat, sottolineando che alla discontinuità dell’andamento congiunturale tra aprile e giugno, fa fronte l’evoluzione positiva del Pil in termini tendenziali in misura dello 0,6%, che rappresenta...

