Liverpool | contatti col Psg per Mbappé!

VENERDI' 28 LUGLIO 21.30 - La Salernitana ha avviato iper Martegani del San Lorenzo ( LA ... 10.14 - Oltre al centrocampista inglese Jordan Henderson dal, l'Al - Ettifaq allenato da ...e Bayern Monaco i club con le antenne dritte: il resto lo farà Ramadani, agente dell'... Che ci sianotra l'entourage del calciatore e la Juventus è vero. Che vi siano relazioni tra i ......Singapore - dove il prossimo 2 agosto è in programma un'altra amichevole di lusso con il-... destinati ad intensificarsi icon il Tottenham per quell'Harry Kane già a lungo inseguito ...

Liverpool, può partire l'assalto a Kessie: la Juve rischia - Sportmediaset Sport Mediaset

È Kamil Grabara la prima scelta per la porta della Fiorentina. La società viola continua a lavorare e i contatti con il Copenaghen vanno avanti. Si lavora per cercare l'intesa e portare in Italia il ...Secondo quanto riferito dal Mirror l'attaccante, in scadenza nel 2024, potrebbe giocare questa stagione in prestito secco al Liverpool. Operazione onerosa che permetterebbe al Psg di risparmiare il su ...