LIVE Universiadi 2023 | 31 luglio in DIRETTA | tra poco la judoka Simonetti per il bronzo! Alle 14 00 le nazionali azzurre di volley

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:31 PALLAVOLO – Continuano a darsi battaglia Portogallo e Corea, con gli europei che conducono 2-1 grazie alla vittoria del terzo set per 25-22. 10:29 TIRO CON L’ARCO – Sta per iniziare la finale per la medaglia d’oro nell’arco ricurvo maschile tra il coreano Seo e il giapponese Kawata. 10:27 JUDO – Con un ippon vince la medaglia d’oro la giapponese Sugimura, si arrende in finale Lee. Ora le sfide per le medaglie nei -100kg uomini, poi sarà finalmente il momento di Erica! 10:25 TIRO CON L’ARCO – 10 per Shabani, 8 per Olaru. Medaglia di bronzo all’Iran! 10:24 TIRO CON L’ARCO – Si va allo shoot-off! Reagiche Shabani che vince 29-27 il set e porta la finalina per il bronzo sul 5-5. 10:23 JUDO – Nella categoria -78kg femminile i due bronzi vanno alla moldava Batbayar e alla tedesca Igl. ...