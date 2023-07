LIVE Universiadi 2023 | 31 luglio in DIRETTA | tocca a Simonetti per il bronzo nel judo! Alle 14 00 le nazionali azzurre di volley

(Di lunedì 31 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.22 TUFFI – Orocinesi Jiaqi e Minjie Zhang nella piattaforma 10m con un totale di 349.08 punti, argentocoreane Kim/Ho. 11.21 JUDO – Agatha Martins Sliva conquista ilnella prima finalina, adesso è il momento dicontro Dambadarjaa. 11.18 TUFFI – A una rotazione dal termine, la Cina comanda la gara con 268.44 punti davanti alla Corea, la quale ha ottenuto fin qui 200.64 punti. 11.17 JUDO – Ci siamo, stanno per iniziare le due finali per ilnei +78 kg femminili: si parte con la sfida tra la kazaka Ramazanova e la brasiliana Martins Silva, poi sarà la volta di Erica. 11.15 GINNASTICA RITMICA – Termina la prova individualeclavette: oro alla ...

LIVE Universiadi 2023, 30 luglio in DIRETTA: doppia finale per il bronzo nell'arco, attesa per judo e taekwondo OA Sport

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata che assegna titoli della 31ma edizione delle Universiadi estive in corso di sv ...Un saluto sportivo a tutti e a domani per la prossima Diretta Live dell'evento cinese. 15.27 Siamo dunque in conclusione di questa prima giornata di Universia ...