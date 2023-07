LIVE Universiadi 2023 | 31 luglio in DIRETTA | Simonetti in finale per il bronzo | in corso le finali dell’arco ricurvo Alle 14 00 le nazionali azzurre di volley

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:12 JUDO – Nei -90kg uomini Nakanishi e l’olandese Van Dijk conquistano la medaglia di. Oro per Goz (Ungheria), argento per Han (Corea). 10:08 TIRO CON L’ARCO – Implacabile Seo! Il coreano piazza un altro incredibile 29 e si qualifica per la! Sfida per la medaglia d’oro nell’arcomaschile tra Seo e Kawata; tireranno per ilOlaru e Shabani. 10:07 JUDO – E’ iniziato il programma delle, ci sarà ancora da attendere un po’ prima di vedere combattere la nostra. 10:05 TIRO CON L’ARCO – Ancora un 29 per uno scatenato Seo! Scocca le frecce benissimo anche Olaru (28), ma contro questo coreano c’è poco da fare. 5-1 per Seo ad un punto dallaper ...