LIVE Universiadi 2023 | 31 luglio in DIRETTA | sconfitta per la pallanuoto femminile | Simonetti in finale nel judo Attesa per le squadre di volley

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:41 PALLAVOLO – In campo per il gruppo A del torneo maschile Polonia-Hong Kong e Portogallo-Corea. Polacchi avanti di un set (25-11) e di cinque punti nel secondo (16-11), coreani che si sono portati a casa il primo parziale (25-19) ma che devono inseguire nel secondo (10-15). Ricordiamo che l’Italia è inserita nel girone D e alle 14.00 affronterà la Germania. 9:38 BASKET – Sono iniziate alle 9.00 tre partite dei gironi di qualificazione del torneo maschile. Per il gruppo B in campo Argentina contro Mongolia (33-26 per i sudamericani nel corso del secondo quarto); nel gruppo C la Polonia è avanti 31-25 sul Giappone, mentre nel girone D la Repubblica di Corea è sopra di 10 punti sull’Azerbaijan (28-18). 9:35 TUFFI – La prima medaglia d’oro nella piscina dei tuffi delle...