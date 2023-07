LIVE Universiadi 2023 | 31 luglio in DIRETTA | in campo le due squadre di volley

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:01– Porro, Recine (C), Cortesia, Catania, Caneschi, Magalini. Questo il sestetto base degli uomini. Battiston (C), Panetoni, Gardini, Diop, Carletti, Frosini invece le azzurre che partiranno incontro l’India. 13:57– Ci siamo. Tra pochi minuti sarà tempo di Italia-India (femminile) ed Italia-Germania (maschile). Forza azzurri! 13:52 BASKET – Conclusi i primi quarti delle partite in corso. I risultati: Taipei-Cina 20-26 Lituania Brasile 15-18 Repubblica Ceca-USA 9-20 Sudafrica-Romania 12-27 13:47 TENNISTAVOLO – Kyota Idesawa regala il primo punto al Giappone nella semifinale femminile contro Hong Kong vincendo per 3 set a 2 la sfida ai danni di Hoi Doo. Tutti i match sono giunti al secondo incontro. 13:42 BASKET – Team USA che si porta ...