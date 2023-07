LIVE Universiadi 2023 | 31 luglio in DIRETTA | continua il percorso degli azzurri negli sport a squadre | debuttano i tuffi

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OAe benvenuti alladella terza giornata che assegna titoli della 31ma edizione delleestive in corso di svolgimento a Chengdu (Cina). Manifestazioneiva riservata agli universitari che si sarebbe dovuta svolgere nel 2021, ma lo zampino del Covid ha fatto si che fosse ricollocata in questo periodo e finalmente gli studenti posso sfidarsi per provare ad arrivare al sogno medaglia! Dopo due giornate in cui si sono scaldati i motori e sono stati assegnati i primi titoli, quest’oggi si fa di nuovo sul serio con altre 21 competizione con medaglie in palio in programma. Saranno assegnati 6 ori nella ginnastica ritmica, 5 nel judo, 4 nel tiro con l’arco, 4 nel taekwondo, 2 nel ...