L’ipocrisia del Governo anche sulla Cina

(Di lunedì 31 luglio 2023) La presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un’intervista all’emittente televisiva Usa Fox è entrata nel meritodi un tema molto caro agli Stati Uniti, cioè i rapporti con laVia della Seta la presidente del Consiglio fa sapere di non avere ancora preso una decisione: la questione “dovrà essere discussa colcinese e nel Parlamento italiano“. Meloni dopo la visita al presidente Usa ha rilasciato un’intervista in cui dice che la scelta sui rapporti con laspetta al Parlamento Meloni tiene a precisareche l’Italia è l’unica nazione del G7 ad avere aderito alla Via della seta, ma “non è” quella che ha le “migliori relazioni commerciali” con Pechino. “Prenderemo una decisione prima di dicembre“, ha detto la premier. Poche ore dopo il ministro alla ...

