L’Inter presenta la nuova maglia da trasferta – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 31 luglio 2023)hato lada: bianca con banda diagonale nerazzurra e lo sponsor Paramount + Base bianca e due strisce nerazzurre che si distendono in obliquo: è questa ladadelper la stagione 2023/2024. Il club nerazzurro hato ladivisa attraverso i propri canali social. Since home is the world,I M Never Away.@nikefootball#IMInter — Inter (@Inter) July 31, 2023 Nel tweet si legge: «Visto che la mia casa è il mondo io non sono mai in». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM