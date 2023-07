L’INPS ha riepilogato le nuove indicazioni

Alla luce dell'evoluzione normativa in tema di permessi di conciliazione tra vita familiare e professionale,'istituto di previdenza in un messaggio hai passi che i datori di lavoro sono chiamati a seguire per la corretta compilazione dei flussi Uniemens utili al calcolo dei contributi. Dai ...Conguagli in vista con la pensione di agosto , in pagamento il primo del prossimo mese.nei giorni scorsi hain una comunicazione le diverse voci che insistono sul prossimo mese. In primo luogo, si tratta degli esiti della verifica delle informazioni reddituali ...Comedall''aumento è pari a 1,5 punti percentuali per il 2023 , elevato al 6,4 per cento per i pensionati di età superiore a 75 anni e di 2,7 punti percentuali per il 2024 senza ...

Le nuove regole per il congedo parentale: come funziona adesso Io Donna