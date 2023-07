L' inflazione rallenta ancora in Italia | a luglio +6% Ora è ai livelli di aprile 2022

, inoltre, l'di fondo , che a luglio si attesta al +5,2%. In attenuazione, per il quinto mese consecutivo, risulta infine la dinamica tendenziale del " carrello della spesa ", ...L'"di fondo", al netto degli energetici e degli alimentari freschiancora (da +5,6% a +5,2%), così come quella al netto dei soli beni energetici (da +5,8%, registrato a giugno, a +...Prezzi, indicea +6% annuo in Italia Secondo le stime preliminari, nel mese di luglio l'... L'acquisita per il 2023 e' pari a +5,7% per l'indice generale e a +5,1% per la componente ...

Istat, inflazione rallenta a luglio. Frena anche carrello spesa Borsa Italiana

L’inflazione è meno alta, ma le Banche Centrali alzano i tassi ai massimi, e il credito è in ripiegamento perché troppo caro. In Italia i servizi sono trainati dal turismo, l’industria è debole, le ...Roma, 31 lug. (askanews) - A luglio l'inflazione registra una variazione su base mensile dello 0,1% e un aumento del 6,0% su base annua, in calo dal 6,4% di ...