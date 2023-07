L’inflazione frena di nuovo a luglio | +0 | 1% su mese | +6% su anno

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 31 luglio 2023) Secondo le stime preliminari, neldi2023 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettivita’ (Nic), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,1 per cento su base mensile e del 6,0 per cento su base annua, da +6,4 per cento delprecedente. La decelerazione del tasso di Inflazione si deve, in prima battuta, al rallentamento su base tendenziale dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +4,7 per cento a +2,4 per cento), dei Beni energetici non regolamentati (da +8,4 per cento a +7,0 per cento) e, in misura minore, degli Alimentari lavorati (da +11,5 per cento a +10,9 per cento), degli Altri beni (da +4,8 per cento a +4,6 per cento), dei Sevizi vari (da +2,9 per cento a +2,7 per cento) e dei Tabacchi (da +2,5 per cento a +1,9 per cento). Tali effetti sono stati solo in parte compensati dalle ...