L’inesistente testimonianza di un’infermiera su vaccini | grafene e “sindrome di Otadratir”

(Di lunedì 31 luglio 2023) Grafenite miocardosa e la presuntadisarebbero due delle patologie che contratte danon meglio specificata a causa del vaccino contro il Covid. Forse un meme, sicuramente una presa in giro, che qualcuno, però, ha presto troppo sul serio tra un post su Facebook e l’altro. Non esiste nessuna grafenite miocardosa e nessunadi. Per chi ha fretta: Nessuna delle sindromi elencate esiste veramente. Non ci sono prove che icontro il Covid contengano. Analisi Di seguito vediamo uno screenshot di uno dei post che condividono la presunta denuncia dell’infermiera: Sono, ho servito per anni il mio paese, poi un giorno mi dissero: o tio ...