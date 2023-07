(Di lunedì 31 luglio 2023) Un ritornopreistoria ' Non siamo più nella preistoria e almeno qualche base etica comune dovrebbe sussistere, non si dovrebbe infliggere a nessuno sofferenza non necessaria', si legge nella mail.

La ...Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limetper le prossime ore: Lunedì 31 luglio ... Venti sinoprima parte della mattinata libeccio forte al largo, specie verso Capo Corso; ...... la più numerosa della. Per i dettagli di tutti gli eventi è disponibile il canale Telegram del Comune di Santa Margherita Ligure e si può anche consultare il sito livesanta.it ,...

Liguria, sì alla caccia con arco e frecce | Mailbombing alla Regione: "Una barbarie" TGCOM

La decisione non è piaciuta a cittadini e associazioni ambientaliste: "Non siamo più nella preistoria". Lanciata anche una petizione online ...Il cantiere non rientra tra quelli finanziati dall’Europa sul Next generation. L’intervento da sei milioni di euro gode di una copertura ministeriale.