Liguria | in autostrada appare un avviso con un errore clamoroso | l' inversione di due parole rende il messaggio terrificante

(Di lunedì 31 luglio 2023), sull'in provincia di Savona compare unper gli automobilisti che è davvero: trattasi per fortuna solo di un! Laè una regione situata nella parte nord-occidentale dell'Italia, nota per le sue incantevoli coste, città affascinanti e splendidi paesaggi collinari. Una delle destinazioni più famose della regione sono le Cinque Terre, cinque pittoreschi villaggi costieri: Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore. Essi sono conosciute per i loro colorati edifici affacciati sul mare, sentieri panoramici e splendide calette. Località balneare, celebre per la sua bellezza naturalistica, le boutique di lusso, il porticciolo, la Piazzetta, la Chiesa di San Giorgio e il Castello Brown è ...

...552 euro - 2,619 euro Emilia Romagna Ferrara 2,339 euro - 2,396 euro Friuli Pordenone 2,300 euro - 2,347 euro Lazio Montalto Di Castro (Vt) 2,269 euro - 2,169 euroBordighera (Im) 2,329 euro -......e dunque non in grado di valutare la larghezza delle strade e l'ampiezza delle curve per consigliare un itinerario al conducente ma c'è anche chi punta il dito sulle chiusure dei tratti di...Fortunatamente non si registrano feriti ma sull', in direzione Genova, si è formata una coda di oltre tre chilometri con pesanti disagi per automobilisti e trasportatori. Foto di Archivio

Inferno in autostrada: l’odissea di un weekend in Liguria tra code infinite cantieri e incidenti La Stampa

Collegare Calabria e Sicilia costerà oltre 14 miliardi di euro. Nel piano anche il potenziamento delle infrastrutture idriche ...Rallentamenti sulla linea dell'Alta velocità per un guasto a un treno nella zona di Chiusi. Oltre 4 ore di odissea per i viaggiatori partiti da Milano e rimasti fermi nelle campagne di Terni ...