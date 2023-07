Lignano Sabbiadoro | spettacolo con Bobo Summer Cup 2023

(Di lunedì 31 luglio 2023) E’ ormai tutto pronto per laCup. Tra pochi giorni nella splendida cornice disi terrà il celebre torneo vip ‘Padel Cup‘, griffato Christian Vieri. Happening che torna più forte che mai nelle spiagge italiane, per la 3^ e ultima tappa della caldissima. Meta scelta quella di(Lungomare Trieste), tempio del padel Vip. Sabato 5 e domenica 6 agostogli appuntamenti da tenere bene a mente. Alla Beach Arena (1.500 posti a sedere circa) spensieratezza e divertimento garantiti con l’evento eBayCup ...

Due minorenni stranieri offesi per il colore della pelle: coppia allontanata dalla Terrazza a mare Il Messaggero Veneto

Guadagnare lo status di Comunità marina, con la possibilità di avere tra l’altro più fondi a disposizione per sicurezza e servizi nei periodi di pienone “è una vera necessità per una città come Cattol ...Dal piccolo taglio di conchiglia alle contusioni, dalla puntura di insetto a quella della medusa, dalla misurazione della pressione alla scottatura, dai colpi di calore alla gestione di attacchi di pa ...