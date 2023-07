Licola | vigilia di Ferragosto con cena spettacolo e dj set a “Frontemare Ambasciatori”

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 31 luglio 2023) Se siete a Napoli durante il mese di agosto e avete deciso che ladivoletere e scatenarvi con lodei nostri artisti e la musica dei nostri dj in un posto meraviglioso sul mare, abbiamo la soluzione perfetta!, la versione estiva dell’, in via Francesco Crispi a Napoli, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.