L' ho sentita parlare di ragazzi | ero arrabbiato Chi è Zakaria Atquaoi | il killer di Sofia Castelli

(Di lunedì 31 luglio 2023) Al 23enne, reo confesso dell'omicidio della ex fidanzata, è stata contestata l'aggravante della premeditazione. Gli amici di: "Lui era una persona irascibile, s'infuriava per ogni cosa"

Era arrabbiato, in preda alla gelosia, perché l'avevadi ragazzi con un'amica che era con lei. A Zakaria Atquaoui , il ventitreenne reo confesso dell'omicidio di Sofia Castell i , la ......che ha come finalità il supporto e l'ascolto a donne gestanti che abbiano necessità di. È ... vuole rispondere al problema che nasce "Ogni volta che una donna abortisce perché si è...... in piena libertà, senza obblighi o costrizioni di alcun tipo) le proprie paure,dei dubbi ... Una bella notizia, non solo perch "ogni volta che una donna abortisce perch si èabbandonata ...

Sofia Castelli, il killer: «Ero nascosto nell'armadio, l'ho sentita parlare di altri ragazzi, mi sono arrabbia ilmessaggero.it

«Le ho sentite parlare di ragazzi e mi sono arrabbiato». Così Zakaria Atquaoui ha spiegato perché quando Sofia Castelli si è addormentata dopo una serata ...Si attende l'interrogatorio di garanzia, necessario per verificare la veridicità delle affermazioni di Zakaria, tanto quanto l’autopsia sul corpo di Sofia e l’esame dell’arma del delitto ...