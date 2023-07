A MARCO TRAVAGLIO 0. ANTEFATTO. Per conoscere l'antefatto, si faccia riferimento all'articolo scritto recentemente da Alain Elkann , che descrive il suo viaggio irto di perigli, in ...Disperati, Laura Nickel e Max Teske hanno per questo scritto unaper descrivere l'atmosfera di intimidazione che regna nella scuola Mina Witkojc di Burg. Abbonati per leggere anche ...La ragazza si è sfogata scrivendo unaal suo fidanzato, pubblicata sul settimanale DiPiù. Le sue parole sono piene di ansie e preoccupazioni che vuole condividere con Mirko, sperando ...

Lettera aperta a una giovane eco-ansiosa colpita al cuore dai trombettieri dell'Apocalisse (di P. Battista) L'HuffPost

Fare informazione vera invece che suonare la grancassa dell’allarme è più difficile perché richiede studio e proposte ...Blog Calciomercato.com: LETTERA APERTA A MARCO TRAVAGLIO 0. ANTEFATTO. Per conoscere l'antefatto, si faccia riferimento all'articolo scritto recentemente da Alain Elkann, ...