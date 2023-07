Leonessa – Scontro frontale fra due moto | morti i motociclisti

(Di lunedì 31 luglio 2023) Grave incidente stradale nel comune di, in provincia di Rieti. Duesi sono scontrate sulla Salaria, i dueciclisti sono deceduti sul colpo. Le due vittime sono un 43enne di Roma e un 41enne di Formigine (Modena). L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica al chilometro 23,500. Per i dueciclisti sono risultati inutili i soccorsi. Sul posto è giunta poi una terza, che è scivolata sui detriti dell’incidente. Ilciclista è stato portato in ospedale per accertamenti, ma non in condizioni gravi. Sul posto dell’incidente sono giunti i carabinieri e due ambulanze del 118, oltre alla polizia stradale, i vigili del fuoco e operatori dell’Anas.

