Leo DiCaprio docet!

(Di lunedì 31 luglio 2023) foto: getty Leggenda narra che Leonardonon avrebbe messo piede sul set di un importante servizio fotografico se prima non gli avessero fatto fare la sua sessione mattutina. Nella famiglia Clooney, invece, a Los Angeles, è Amal che vince spesso le partite contro George. Bill Gates e i Kardashian sono super fan. Così come lo è la star del tennis Serena Williams. Fino a India Hicks, ex modella, figlioccia di re Carlo e ambasciatrice non ufficiale di questo sport, che ha appena lanciato una collezione di racchette con il marchio americano Recess. Sono in molti a non avere più alcun dubbio: il pickleball è lo sport del momento. E non solo tra le celebrity. Ma cos’è? Il boom del pickleball foto: unsplash Secondo un sondaggio del New York Times, questo gioco di racchette è lo sport in più rapida crescita negli Stati Uniti. Ci sono circa 9 milioni di “pickler” ...