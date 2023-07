L' enigma Zaki E' già un nuovo papa straniero per chi lo vorrebbe in politica

(Di lunedì 31 luglio 2023) Cent'anni di solitudine e centomila giorni come questi, dice entusiasta il professore bolognese a proposito di Patrick, il trentaduenne ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana Il Foglio

Il cielo nero di Catania. Era la Milano del sud e la capitale della destra siciliana. Ora è una città dove non si può né arrivare né partire. E’ bastata una scintilla da un cavo per mandare in tilt ...