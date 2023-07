Le spese legali di Trump aumentano | in soli sei mesi 40 milioni

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 31 luglio 2023) NEW YORK – Ledi Donalde il pac ‘Save America’ usato dall’ex presidente per finanziarle chiede il rimborso di 60di dollari che aveva donato a un’altra organizzazione che sostiene il tycoon. Una mossa che, riporta il New York Times, segnala una potenziale crisi mentresi avvia verso L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:– Biden: scontro all’ultimo punto Joe Biden vince le elezioni USA 2020: gli scienziati festeggiano Elezioni Usa 2024, il sondaggio:‘batte’ Bidenincriminato, countdown per l’udienza a Manhattan Donaldin stato di arrestosu ...