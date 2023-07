Le sette porte dell’inferno | una si troverebbe a Roma | ecco dove

Leggi su funweek

(Di lunedì 31 luglio 2023) Dante Alighieri lo ha scritto nella sua Divina Commedia e i popoli nell’antichità credevano in un aldilà con tanto di inferno per i peccatori. Così la tradizione vuole che esistanoche conducevano a quel luogo macabro e pieno di pene. Ace n’è una ed è situata in uno dei posti più attrattivi della Capitale. Portasi trova e cos’è? Situata all’interno del Colosseo, a partire dal Medioevo, sarebbero esistiteper raggiungere l’inferno ed una di queste era incastonata tra le mura dell’Anfiteatro Flavio. LEGGI ANCHE:– Perché ci sono i buchi sul Colosseo? La curiosità che forse non conosci L’arena accoglieva tra gli archi e i sotterranei le anime dei gladiatori che, dopo essere morti in modo ...