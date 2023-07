Le secrezioni oculari e il loro legame con la salute visiva

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 31 luglio 2023) BOLOGNA – Leche si accumulano agli angoli degli occhi sono costituite da una combinazione di cellule morte, lacrime, muco e particelle di polvere. Secondo gli esperti di www.clinicabaviera.it, una delle aziende leader in Europa nel settore dell’oftalmologia, questesono strettamente legate alladegli occhi, in quanto lafunzione è quella L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Come tornare a scuola senza stress Come proteggere gli occhi dei bambini dal sole Genoma Umano: la “risposta” al dibattito del WHO Cura dei Denti, ecco come mantenere ladel nostro sorriso Nuova app rileva gravi malattie agli occhi nei bambini Come combattere il “collo da tablet”